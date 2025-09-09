Yılmaz Ailesi'nden eğitime destek

İş dünyası tanınmış isimleri A. Mesut Yılmaz Ortaokulu’nun açılışında bir araya geldi. Hatay’da depremden bu yana konteyner okulda eğitim gören öğrenciler Turgut Yılmaz tarafından yaptırılan A. Mesut Yılmaz Ortaokulu’nun tamamlanmasıyla okullarına kavuştular. Hatay’da 6 Şubat depreminde yıkılan Özbuğday Ortaokulu’nun yerine, GSD Eğitim Vakfı Başkanı Turgut Yılmaz tarafından ağabeyi Mesut Yılmaz adına yaptırılan modern ortaokul binası ve donanımları tamamlanarak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde açıldı. 32 derslikli A. Mesut Yılmaz Ortaokulu; konferans salonu, bilgisayar, fen, müzik ve görsel sanat laboratuvarları, kütüphane, spor alanları ve sosyal alanlarıyla 4 bin metrekare çevre düzenlemesi ve 8 bin metrekare inşaat alanında 1000’den fazla öğrenciye çağdaş eğitim imkânı sunuyor. Antakya kent merkezinde yapımı tamamlanan A. Mesut Yılmaz Ortaokulu görkemli bir törenle açıldı. İki yıldır konteynerde eğitim gören öğrenciler yeni okullarına kavuştu. Açılış törenine öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra Hatay Valisi Mustafa Masatlı, okulun bağışçısı GSD Eğitim Vakfı Başkanı ve iş insanı Turgut Yılmaz, Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, Yılmaz ailesi, bakanlar, milletvekilleri iş insanları katıldı. Açılış töreninde konuşan Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, eğitimin önemine değinerek “Biliyoruz ki okullar yalnızca ders işlenen binalar değildir. Okullar geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın umutlarını, hayallerini ve potansiyellerini büyüten mekanlardır.” dedi.

Turgut Yılmaz: "Buradan yetişen çocuklar kalbi Mesut Yılmaz gibi bu vatana hizmet için çarpacak"

Okulun bağışçısı Turgut Yılmaz, “Aziz varlığımız, sıra dışı siyasetçi, nitelikli devlet adamı, sevgili abim, Sayın Başbakanımın adını yaşatacak bu okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan mutlu ve gururluyum. Deprem ertesi devletimiz süratle Atamızın 40 asırlık Türk yurdudur dediği Hatay çevresinde yardım ve yeniden yapılandırma inşaatlarına başladı. Bizler de çorbada tuzumuz olsun diye bu okulun Hatay'da yapılmasını uygun bulduk. Biliyorum ki Hatay Mesut Yılmaz Okulu öğrencileri Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçisi olacaktır ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini onun açtığı aydınlık yolda yürüyerek yerine getireceklerdir. Onlar fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller olarak yetişecek ve ülkemizin geleceği olacaklardır. Onların da kalbi Mesut Yılmaz gibi bu vatan için çarpacak, hayallerinin peşinde koşacaklar ve ülkemize yararlı bireyler olacaklardır. Bu, okulun mimarisini çizen Mimar Nacil Civaoğlu ve onun ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu inşaatın yapımını üstlenen, kendi evini inşa edercesine 24 saat işin başında duran Abdülmesih Mukannas’a çok teşekkür ederim. Şehrin sayısız işleriyle ilgilenirken bizim de her derdimize derman olan, her telefonumuza çıkan Sayın Valimize bir kez de huzurlarınızda özellikle teşekkür ediyorum” diyerek okulun Hatay’ın eğitimine sağlayacağı katkıları anlattı.

Berna Yılmaz: "Eşim hayatı boyunca halkına faydalı olmayı görev bildi"

Merhum Başbakan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, konuşmasında eşinin hayatı boyunca eğitime verdiği önemi vurguladı ve bu anlamlı projenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Berna Yılmaz, “Bugün Hatay’da rahmetli eşim Mesut Yılmaz’ın adını taşıyan okulda sizlerle beraber olmak benim için büyük bir onur ve derin bir anlam taşıyor. Okulumuzun hayata geçirilmesi, ailemizin değerlerini ve Mesut Yılmaz’ın topluma hizmet idealini yaşatmasının en güzel örneklerinden biridir. Sevgili eşim hayatı boyunca ülkesine hizmet etmeyi bir onur, halkına faydalı olmayı bir görev bildi. Eğitim onun en çok önem verdiği alanlardan biriydi. Gençlerin çağdaş ve özgür düşünen, sorgulayan bireyler olarak yetişmesini her zaman savundu. Bugün burada açılışını yaptığımız bu okul, onun ideallerini yansıtmaktadır. Mesut Yılmaz adını taşıyan okulumuzun evlatlarımızın yollarını aydınlatacağına, nice gence ilham vereceğine ve ülkemizin geleceğine katkı sunacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.