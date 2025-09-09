Güncel

Sabancı'ya ailece kutlama...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Arzu Sabancı, yeni yaşını ailesiyle birlikte yalı rıhtımında kutladı.

Giriş: 09 Eylül 2025 Salı
Sabancı'ya ailece kutlama...

Arzu Sabancı 60. yaşını eşi Ömer Sabancı, Kerim- Hakan ve Hacı-Nazlı Sabancı, kardeşi Cem Çelikoğlu ve eşi Zeynep Çelikoğlu ile bir arada kutladı. Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Arzu Sabancı'yı dostları tebrik etti. Nazlı Sabancı sosyal medya hesabından yaptığı "7 Eylül bizim için çok önemli bir gün. İyi ki doğdunuz" notu ile başlayıp "Bana kayınvalideden öte anne oldunuz sizi çok seviyoruz" notu ile dikkatleri üzerine çekti. Anne Sabancı'da "Canım kızım sağlıkla, hep beraber inşallah" diyerek karşılık verdi.

Arzu Sabancı doğumgünü kutlama

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Yılmaz Ailesi'nden eğitime destek

İş dünyası tanınmış isimleri, Turgut Yılmaz tarafından Hatay'da yaptırılan A. Mesut Yılmaz Ortaokulu’nun açılışında bir araya geldi.

Güncel Soyadını değiştirdi...

Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliği sona erdi. Ergene, boşandıktan 6 gün sonra 'Özilhan' soyadını sildi.
Güncel Sabancı'ya ailece kutlama...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Arzu Sabancı, yeni yaşını ailesiyle birlikte yalı rıhtımında kutladı.
Mekanlar 'Çay Saati' geleneği yeniden hayat buldu

Çay saati geleneği misafirlere boğaz manzarasında unutulmaz anlar yaşatıyor.
Güncel 'Mikonos hatırası'

Neslihan Sabancı ve Çiğdem Sabancı birlikte Mikonos'ta tatil yaptı.
Jet Set MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Magazin Hattı Kültür ve sanat ve bağcılık bir arada...

28. Çal Bağbozumu 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali bağlardan sanat atölyelerine, sergilerden konserlere uzanan dopdolu bir programla tamamlandı.
Magazin Hattı Tenis Turnuvası’nda şampiyon belli oldu

QNB İstanbul Challenger 77. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası’nda şampiyon belli oldu.
Güncel Yaylalarda stres attılar

Eşi İlhan Sabancı ve dostlarıyla birlikte Artvin'den başlayarak karadenizi dolaşan Pınar Sabancı, doğayla içi içe tatillerine Rize'de devam ediyor.

Güncel Mucize'nin son hali...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, geçtiğimiz günlerde sahiplendiği Mucize isimli köpeğin son durumunu takipçileriyle paylaştı.
Güncel Fransa'da tatil anıları...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Fransa tatilden yeni fotoğraflar paylaştı.
Güncel Aşk dolu paylaşım...

İş dünyasının genç ismi Allan Hakko'nun oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar sosyal medya hesabından romantik karelerini yayınladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.