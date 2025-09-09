Sabancı'ya ailece kutlama...

Arzu Sabancı 60. yaşını eşi Ömer Sabancı, Kerim- Hakan ve Hacı-Nazlı Sabancı, kardeşi Cem Çelikoğlu ve eşi Zeynep Çelikoğlu ile bir arada kutladı. Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Arzu Sabancı'yı dostları tebrik etti. Nazlı Sabancı sosyal medya hesabından yaptığı "7 Eylül bizim için çok önemli bir gün. İyi ki doğdunuz" notu ile başlayıp "Bana kayınvalideden öte anne oldunuz sizi çok seviyoruz" notu ile dikkatleri üzerine çekti. Anne Sabancı'da "Canım kızım sağlıkla, hep beraber inşallah" diyerek karşılık verdi.