Sanatçı Zeynep Koçan, tel malzeme ile hayat verdiği "Tellerle Dokunan Düşler" adlı sergisiyle sanatseverleri ağırladı.

Sanat dünyasının dikkat çeken isimlerinden Zeynep Koçan, tel malzeme ile hayat verdiği şiirsel heykelleriyle izleyiciyi düşsel bir yolculuğa çıkarıyor! "Tellerle Dokunan Düşler" adlı sergisi, doğa, beden ve dönüşüm temalarını organik formlarla buluştururken, çağdaş heykel sanatına yepyeni bir soluk getiriyor.Bodrum’un gözde noktalarından Ortakent Onna Mare’de sanatseverlerle buluşan etkinlikte, sevilen oyuncu ve sunucu Büşra Pekin’in moderatörlüğünde bir söyleşi de gerçekleşti. Serginin küratörlüğünü üstlenen Dr. Feride Çelik, “Tellerle Dokunan Düşler”in yalnızca malzeme kullanımındaki özgünlükle değil, çağdaş heykelin biçim arayışlarında da önemli bir durak olduğunun altını çiziyor. Sergi, izleyiciyi sadece telin biçimiyle değil, onun ötesindeki düşsel ve duyusal katmanlarla da buluşturuyor. Sanatçı Zeynep Koçan, sezon başında Yalıkavak’ta gerçekleştirdiği serginin ardından, bu etkileyici sergiyle Bodrum’a veda ediyor. Sanatseverleri İstanbul’da gerçekleşecek yeni sergisine davet eden Koçan, “Tellerle Dokunan Düşler” serüvenini yeni bir şehirde, yeni bir ruhla sürdürmeye hazırlanıyor. Zeynep Koçan’ın dokunuşuyla tel, bir malzeme olmaktan çıkıyor; adeta yaşayan, dönüşen bir bedene dönüşüyor.

Tellerle Dokunan Düşler

Koçan'dan "Tellerle Dokunan Düşler" sergisi

