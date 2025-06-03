Türk Böbrek Vakfı 40 yaşında...

Türk Böbrek Vakfı (TBV), 40. yılını, üyeleri ve destekçilerinin katılımıyla düzenlenen özel bir balo ile kutladı. Raffles Otel’de gerçekleştirilen geceye İstanbul İl Vali Yardımcısı Yücel Gemici, TBV Mütevelli Heyeti üyeleri, çalışanları ve vakfın gönülden destekçileri katıldı. Sunuculuğunu Eylem Şenkal’ın üstlendiği gecede, vakfa hizmet veren 20, 25 ve 30 yıllık çalışanlara teşekkür belgeleri takdim edildi. Gecede Hayat Mertel de şarkılarıyla sahne aldı. Gecede konuşan Türk Böbrek Vakfı Kurucu Başkanı Timur Erk, vakfın bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları şu sözlerle özetledi: “Kurumların yaşamı da insanlar gibidir; inişleri ve çıkışları olur. Ama biz yolumuzdan sapmadan, kamu yararı için kesintisiz hizmet verdik. Bugüne kadar yalnızca misyonumuzla değil, ülkeye kattığımız değerlerle de anıldık. Kurduğumuz diyaliz merkezleri, sağlık evleri, eğitim projeleriyle milyonlarca kişiye ulaştık. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan mezunlarımızla gurur duyuyoruz.” Erk, yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, “40. yılımıza yeni bir merkezle, yeni hedeflerle giriyoruz. 40 yıllık bu uzun yolculukta yolumuzu aydınlatan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Masamızda heyecan verici projeler, aklımızda büyük hayaller var. Tecrübemizle daha büyük başarılara yelken açacağız” dedi. İstanbul İl Vali Yardımcısı Yücel Gemici gecede yaptığı konuşmada, vakfın toplum sağlığına katkılarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Türk Böbrek Vakfı’nın çalışmaları sadece sağlık değil, toplumsal bilinç adına da çok kıymetli. 40 yıl boyunca artan bir ivmeyle sürdürülen bu gönüllü mücadelenin her aşamasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”