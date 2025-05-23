Yenilenen mağazaya özel açılış

Davetliler, alışverişin ötesinde stil keşfi sunan bu özel mağaza konseptini deneyimleme fırsatı bulurken; adL’nin zamansız tasarımları, modern dokunuşlarla bir araya gelerek modaseverlerle buluştu. Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, “Vadistanbul’daki yenilediğimiz adL mağazası, mimari dokunuşlardan koleksiyon yerleşimine kadar her detayıyla markamızın güncel vizyonunu yansıtıyor. Sanayi 313 iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu dönüşüm, alışverişi sadece bir tüketim eylemi olmaktan çıkararak kişisel tarzın ve estetik zevkin keşfedildiği bir deneyime dönüştürüyor. Gümüş metalik koleksiyon köşeleri, oturma alanları ve kabin sistemimizle artık çok daha konforlu, özgün ve kişiye özel bir alışveriş ortamı sunuyoruz. Vadistanbul’daki bu iki mağazanın, Adil Işık Group’un yenilikçi ruhunu en iyi yansıtan noktalardan biri olduğuna inanıyoruz.” dedi.