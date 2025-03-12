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Patili canlar için 'Bi-Re-Y' sergisi...

Ressam Tülin Kanun, hayvan haklarına destek amacıyla hayata geçirdiği "Bi-Re-Y" projesinin yedincisini, Beşiktaş Deniz Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Giriş: 12 Mart 2025 Çarşamba
Patili canlar için 'Bi-Re-Y' sergisi...

Sanat ve duyarlılık bir kez daha bir araya geldi! Ressam Tülin Kanun, hayvan haklarına destek amacıyla hayata geçirdiği "Bi-Re-Y" projesinin yedincisini, Beşiktaş Deniz Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, duyarlı bireylerin yanı sıra sanat ve iş dünyasından önemli isimleri ağırladı. Sergide, Tülin Kanun’un kişisel eserlerinin yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerin tabloları da yer aldı. Sanatçının çocukları ve hayvanları bir araya getiren projeleri, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Yapımcı ve oyuncu Sn. Nusret Toplar, uzun süredir hayvan hakları yararına gerek bireysel olarak gerekse farklı projelerde yürüttüğü destek çalışmalarını bu sergide de sürdürerek projeye katkıda bulundu. Etkinliğe sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Sergiyi gezenler arasında Merve Mermer, Monic İpekel, Feryal Gülman gibi önemli isimler yer aldı. Satılan tabloların geliri, iş birliği yapılan kuruluşlar aracılığıyla hayvan refahına yönelik çalışmalarda değerlendirilecek. Öğrencilerin eserleri, serginin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Yeni neslin sanatla harmanlanan duyarlılığı, izleyenlerden tam not aldı. Sanat ve sosyal sorumluluğun birleştiği etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, sokak hayvanlarına umut oldu. Bi-Re-Y projesi, sanatın gücüyle hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmaya devam edecek.

Onur AYDIN

Bi-Re-Y Beşiktaş Deniz Müzes

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