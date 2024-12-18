1 yaşındaki Aslan'a muhteşem kutlama

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden mimar Merve Mermer, ailesi, dostları ve sevenleriyle oğlu Aslan'ın bir yaşını kutladı. Muhteşem bir partiyle başlayan doğum günü için mekan, mavi beyaz konseptiyle süslendi. Oğlu Aslan için her türlü detayı titizlikle düşünen Merve Mermer, ailesi, dostları ve sevenleriyle oğlu Aslan için unutulmaz bir kutlama organize etti. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin de katıldığı kutlamada Aslıhan Koruyan Sabancı ve Monik İpekel, minik Aslan’ın bir yaşını tebrik ederek Merve Mermer’in en mutlu gününde yanında oldu. Oğlu Aslan’la aynı gün doğan Merve Mermer’e dostları da sürpriz hazırlayarak pasta kestiler. Etiler’deki Kille isimli restaurantta gerçekleşen çifte kutlamada alkışlar eşliğinde pasta kesildikten sonra konuklar Aslan ve Merve Mermer için hediyelerini verdi.