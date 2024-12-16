Magazin Hattı

“Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden” sergisi

Sanatçı Ekrem Yalçındağ’ın “Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden” sergisi sanatseverlerle buluştu.

Giriş: 16 Aralık 2024 Pazartesi
“Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden” sergisi

Sanatı toplumla buluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding’in sponsor olduğu “Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden” başlıklı sergi, İzmir Kültürpark’ta ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu’nun yaptığı sergide Ekrem Yalçındağ’ın “Doğa”, “Monokrom” ve “Sonsuzluk” serilerinden eserlerin de yer aldığı 200’e yakın çalışması beğeniye sunuluyor. 3030 metrekarelik bir alanda düzenlenen sergi, Yalçındağ’ın 40 yılı aşan sanat hayatı boyunca düzenlediği en büyük ve kapsamlı sergisi olmasının yanı sıra, İzmir’de gerçekleştirdiği ilk kişisel sergi olma özelliğini de taşıyor. F~A Gallery organizasyonu ile düzenlenen sergi, İzmir Kültürpark’taki Atlas Sanat Galerisi’nde 5 Mart 2025’e kadar hafta içi her gün 09.00 – 18.00, hafta sonu 11.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergiyle ilgili değerlendirmede bulunan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker: “Yıldız Holding olarak kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz “Mutlu Et, Mutlu Ol” anlayışıyla sadece ekonomik katkılar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel ve sanatsal faaliyetleri de destekliyoruz. Sanatı toplumla buluşturma gayemizle çağdaş ve geleneksel sanatın en güzel örneklerini içeren ve bugün yaklaşık 2000 esere ulaşan Yıldız Holding Sanat Koleksiyonunu Çamlıca Kampüsümüzde yıl boyunca sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Uzun yıllardır tanıdığım ve sanatını derin bir takdirle takip ettiğim Ekrem Yalçındağ’ın eserleri, koleksiyonumuzda çok özel bir yere sahiptir. Kendisinin ofislerimizde sergilediğimiz 30’a yakın eserinin yanı sıra pladis şirketimizin çeşitlilik ve kapsayıcılık vizyonundan ilham alarak özel ürettiği eserlerini de Londra’daki ofisimizde bulundurmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca, Ekrem Bey’in 2022 yılında Godiva mağazamızda gerçekleştirdiği performansı da özenle muhafaza etmekteyiz. Bu vesileyle, Yıldız Holding olarak Ekrem Yalçındağ’ın yeni sergisine de destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıldız Holding olarak, sanatın toplumları birleştirici gücüne inanıyor ve bu inancımızla sanatçılarımıza her zaman destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

“Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden” sergisi

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