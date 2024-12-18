1 yaşındaki Aslan'a muhteşem kutlama

Mimar Merve Mermer, oğlu Aslan'ın bir yaş gününü çok özel bir yemekle kutladı. Cemiyet hayatından ünlü dostlarının katıldığı kutlamada oğluyla aynı gün doğan Merve Mermer'e de dostları tarafından sürpriz pasta kesildi.

Giriş: 18 Aralık 2024 Çarşamba

ASLIHAN SABANCI, MONİK İPEKEL, MERVE MERMER, ASLAN MERMER

ASLIHAN SABANCI DOĞUM GÜNÜ DAVETİNDE KAMERALARA YANSIDI

MERVE MERMER, OĞLU ASLAN İÇİN HER TÜRLÜ DETAYI DÜŞÜNMÜŞTÜ

MERVE, ASLAN MERMER

MERVE MERMER

MONİK İPEKEL

REYHAN İPEKEL

SEHER AKARSU, KIZI MERVE MERMER İLE TORUNU ASLAN'IN DOĞUM GÜNÜNDEYDİ

SEVAL BAHÇIVAN

HASAN KOFRAZ, MERVE MERMER

FUSUN UYSAL, MERVE MERMER

TÜLİN, BURCU KARTOZ, MERVE MERMER, MONİK İPEKEL

MERVE MERMER, BETÜL BOY

1 yaşındaki Aslan'a muhteşem kutlama

Mimar Merve Mermer, oğlu Aslan'ın bir yaş gününü çok özel bir yemekle kutladı. Cemiyet hayatından ünlü dostlarının katıldığı kutlamada oğluyla aynı gün doğan Merve Mermer'e de dostları tarafından sürpriz pasta kesildi.

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1 yaşındaki Aslan'a muhteşem kutlama

Mimar Merve Mermer, oğlu Aslan'ın bir yaş gününü çok özel bir yemekle kutladı. Cemiyet hayatından ünlü dostlarının katıldığı kutlamada oğluyla aynı gün doğan Merve Mermer'e de dostları tarafından sürpriz pasta kesildi.
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