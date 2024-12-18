Mimar Merve Mermer, oğlu Aslan'ın bir yaş gününü çok özel bir yemekle kutladı. Cemiyet hayatından ünlü dostlarının katıldığı kutlamada oğluyla aynı gün doğan Merve Mermer'e de dostları tarafından sürpriz pasta kesildi.
Giriş: 18 Aralık 2024 Çarşamba
ASLIHAN SABANCI, MONİK İPEKEL, MERVE MERMER, ASLAN MERMER
ASLIHAN SABANCI DOĞUM GÜNÜ DAVETİNDE KAMERALARA YANSIDI
MERVE MERMER, OĞLU ASLAN İÇİN HER TÜRLÜ DETAYI DÜŞÜNMÜŞTÜ
MERVE, ASLAN MERMER
MERVE MERMER
MONİK İPEKEL
REYHAN İPEKEL
SEHER AKARSU, KIZI MERVE MERMER İLE TORUNU ASLAN'IN DOĞUM GÜNÜNDEYDİ
SEVAL BAHÇIVAN
HASAN KOFRAZ, MERVE MERMER
FUSUN UYSAL, MERVE MERMER
TÜLİN, BURCU KARTOZ, MERVE MERMER, MONİK İPEKEL
MERVE MERMER, BETÜL BOY
1 yaşındaki Aslan'a muhteşem kutlama
Mimar Merve Mermer, oğlu Aslan'ın bir yaş gününü çok özel bir yemekle kutladı. Cemiyet hayatından ünlü dostlarının katıldığı kutlamada oğluyla aynı gün doğan Merve Mermer'e de dostları tarafından sürpriz pasta kesildi.
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