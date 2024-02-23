Finans sektörü özel galada...

Finans sektörünün hızla büyüyen portföy yönetim şirketi Rota Portföy, 2’nci kuruluş yıl dönümü kutlamasını iş, finans ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı özel bir gala gecesi ile The Peninsula Istanbul’da kutladı. Rota Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ev sahipliğinde yapılan geceye Rota Portföy’ün mevcut ortakları katılırken Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Pekintaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay ile İş Geliştirme Direktörü Defne Olcay’ın ortakları arasına katıldığı da duyuruldu. Kutlama gecesine iş dünyası ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.