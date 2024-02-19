Seçim heyecanı...

140 yılı aşkın süredir alanında ünlü sanatçıları ve devlet insanlarını bir araya getiren Büyük Kulüp, başkanlık seçimleri için kolları sıvadı. 2024 Mart ayında seçimi gerçekleştirmesi beklenen Büyük Kulüp’ün başkan adayları arasında Melih Tavukçuoğlu yer alıyor. İş insanı Melih Tavukçuoğlu dün gerçekleştirdiği etkinlikle üyelerini bir araya getirdi. Tavukçuoğlu, herbiri kariyerinin doruğunda kişilerden oluşan ekibini tanıttı. Oldukça göz doyurucu olan kahvaltı sırasında ve sonrasında yapılan sunum ve ekip takdiminin ardından yapılan döner ikramına Nef’in kuarteti de müzik ziyafeti ile eşlik etti. Melih Tavukçuoğlu davetlilerden tam not aldı.