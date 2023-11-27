10. yıla gala gecesi...

Silmo Award İstanbul ödül töreni önceki akşam Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti. Gökhan Şahinler ve Banu Baran’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede fuara katılım gösteren markalara 5 kategori ve alt başlıkları ile birlikte toplam 8 ödül verildi. Son zamanların en popüler ve başarılı şarkıcılarından Alya, fuarın proje yönetmeni olan babası Gökhan Şahinler’in davetinde sahne performansıyla hafızalardan silinmeyecek bir geceye imza attı. Zarafetiyle göz kamaştıran Alya, siyah straplez derin yırtmaçlı elbisesiyle hem göze hem kulağa hitap etti. Gecede Burcu Şendir, Can Helvacıoğlu, Doğuş Cabakçor, Buğra Balkaya, Mina Ceran, Nazife Özcan, Zeynep Soylu, İpek Görmüş, Büşra & Berk Nezioğluları gibi seçkin konuklar göze çarptı. Şahinler, “Güzel bir gün, çok mutluyuz. Fuarımızın 10. yıldönümü Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi bizim için ayrıca gurur meselesi. Sevgili kızım da bu gecede bizi yalnız bırakmadı” diye konuştu.