Magazin Hattı

Lezzet tutkunlarına özel davet

Cemiyet hayatının ünlü simaları özel davette bir araya geldiler.

Giriş: 25 Kasım 2023 Cumartesi
Lezzet tutkunlarına özel davet

50 yılı aşkın sürede Türkiye'de lüks moda ve yaşam stilinin markası olan Beymen, üstün kalite anlayışı ve sofistike yaklaşımını, Türkiye’nin ilk artizan çikolata üreticisi Butterfly Chocolate işbirliği ile çikolata dünyasına taşıdı. Madagaskar ve Gana’da etik koşullarda üretilen organik kakao çekirdeklerinden “Bean to Bar” konseptiyle üretilen yeni Beymen Chocolate, doğal ve gurme lezzetleri ile beklentilerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Beymen Chocolate için 23 Kasım 2023, Perşembe günü Morini İstanbul’da düzenlenen davete Emel Ayaydın, Yelda Tiftik, Buse Terim, Meriç Küçük, Rüya Büyüktetik, Güray Akar’ında aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katıldı. Beymen Group CEO’su Elif Çapçı ve Butterfly Chocolate Kurucusu Ebru İpekçi’nin Oğul Türkkan moderatörlüğünde yeni Beymen Chocolate’ın kakao çekirdeklerinden gurme lezzetlere dönüşüm yolculuğunun aktarıldığı sohbeti ilgiyle dinleyen davetliler, sohbetin ardından birbirinden lezzetli Beymen Chocolate çeşitlerini deneyimledi.

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