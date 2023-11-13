Sanat tutkunlarına davet

İstanbul’un ve sanatın kalbinde, Turk Art Project, yeni mekanında, daha büyük bir alanda, daha modern ve daha profesyonel bir anlayışla 100’e yakın modern ve klasik eserle sanatseverlere kapılarını açtı.Aybars Türk, 2010 yılından beri Turk Art Project’i sanat piyasında 3. Kuşak olarak devam ettirmekte ve yeni yerinde birbirinden kıymetli eserleri sanatseverlerin beğenisine sunmaktadır. 1960’lı yılların başlarında, büyükbabası Lütfü Türk ile Osmanlı ve Avrupa antikalarının satışı/restorasyonu üzerine başlayan sanat yolculuğu, babası Yahya Kemal Türk’ün bayrağı devralıp aynı misyon ve hizmet anlayışıyla çeşitli özel müze ve koleksiyonlara resim, tablo, osmanlı kaligrafi sanatı, el yazması eserlerin danışmanlığı ve temini konularında hizmet vererek, devam etmiştir. Aybars Türk, Türk sanat piyasasında, sanatseverlere ve değerli koleksiyonerlerine en nitelikli, sürekli değerini koruyan ve kendi alanlarında uzman experler tarafından da onaylanan orjinal sanat eserlerini kazandırarak, daha geniş kitlelere sanat eserlerini sevdirmeyi ve buluşturmayı amaç edinmiştir.