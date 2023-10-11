Magazin Hattı

10. yıla kutlama

2013'te İstanbul’da kapılarını açan oteli Shangri-La Bosphorus, 10. yıl dönümünü benzersiz bir davetle kutladı.

Giriş: 11 Ekim 2023 Çarşamba
10. yıla kutlama

Doğunun batıyla buluştuğu, Istanbul boğazının kalbinde yer alan Shangri-La Bosphorus, Istanbul, 10. yıl dönümünü unutulmaz bir davet eşliğinde kutladı. Gecede, ustalığı ve yaratıcılığıyla dünya çapında tanınan Michelin yıldızlı şef Gordon Leung’un özel menüsü ile davetliler ağırlandı. Kanton mutfağının İstanbul’daki önemli temsilcisi olan ödüllü restoranı Shang Palace’da gerçekleşen geceye, aralarında İngiltere Başkonsolosu Kenan Poleo, ABD Istanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Çin Istanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian, Rusya Başkonsolos Yardımcısı ve Konsolosluk Basın Danışmanı Anton Skvortsov, Berrin Yoleri, Feryal Gürman gibi iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Shangri-La’nın İstanbul’daki 10.yılı kutlamaları kapsamında gerçekleşen gecede konuklar, şefin 6 aşamadan oluşan benzersiz tadım menüsü ile büyülü bir gastonomi yolculuğu yaşadı.

Shangri-La Bosphorus

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