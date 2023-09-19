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Bodrum’da sanat buluşması

Sanatçı Ali Atmaca, Ayşen Karakaya ve Dilruba Tayfun’un eserlerinden oluşan sergi Bodrum Kaş Sanat Galerisi’nde iş ve sanat dünyasının katıldığı bir davetle açıldı.

Giriş: 19 Eylül 2023 Salı
Bodrum’da sanat buluşması

Sanatçı Ali Atmaca, Ayşen Karakaya ve Dilruba Tayfun’un eserlerinden oluşan sergi 16 Eylül tarihinde Sanat Danışmanı Sinan Yenilmez’in kurmuş olduğu Bodrum Kaş Sanat Galerisi’nde iş ve sanat dünyasının katıldığı bir davetle açıldı. 16 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaret etme fırsatı bulacakları sergi sanatçıların çalışmalarında renk ve konseptin bütünselliği göze çarpıyor. İş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı serginin ev sahipliğini Kaş Sanat Galerisi’nin kurucusu sanat danışmanı ve koleksiyoner Sinan Yenilmez yapıyor. Sinan Yenilmez birbirinden değerli eserlerin açılışında dostlarını ağırladı. Sergide değerli sanatçımız Ali Atmaca, Ayşen Karakaya ve Dilrubura Tayfun’un aynı tuval üzerine yaptıkları sanat çalışması, serginin en üst seviyede başarılı çalışmalarından biri olma özelliği taşıyor. Sergide üç sanatçının tek tuvalde buluştuğu iki önemli eser yer alacak. Müzayedeciliği ve koleksiyonerliği ile bilinen sanat danışmanı Sinan Yenilmez’in yeni sezonda Bodrum Kaş Sanat Galerisi’nde açtığı ilk resim sergisi unvanını taşıyan bu etkinlikte “2 Tuval 1 Eser” adlı çalışma dikkat çekiyor.

Bodrum Kaş Sanat Galerisi Ali Atmaca Ayşen Karakaya Dilruba Tayfun

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