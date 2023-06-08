Yaza merhaba dediler

Kenan Doğulu, Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşen sezonun ilk konseriyle müzikseverlerle buluştu. BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alan Kenan Doğulu, tüm zamanlara damga vuran şarkıları ve unutulmaz sahne performansıyla yazı karşıladı. Heyecanlı akşam, müzisyen Cem Pilevneli’nin sahne almasıyla başladı. Pilevneli, aralarında “Kendimi Gecelere Veremem”, “Serseri” ve “Gündüzüm Seninle”nin de bulunduğu sevilen şarkılarıyla eğlenceyi doruğa çıkardı. Tüm biletlerin tükendiği geceyi “Bumaya” şarkısıyla başlatan müzik dünyasının yıldızı Kenan Doğulu, dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra son yıllarda ses getiren “Yosun” ve “Yaramızda Kalsın” parçalarını seslendirdi. Etkileyici sahne performansıyla kalabalığın enerjisini yükselten sanatçı, şarkıları hep bir ağızdan söyleyen sevenlerine eğlence dolu bir gece yaşattı. Doğulu, gecenin sürpriz ismi Can Bonomo’yu sahnesinde ağırladı. Birlikte “Mazeretim Var Asabiyim Ben” şarkısını seslendiren ikili sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Sürpriz dolu gecede Doğulu, Ege Çubukçu ile ses getiren “What’s Love” düetlerini şarkının aranjörü Alaca eşliğinde seslendirdi. Konseri izlemeye gelenler arasında; Berna Sağlam Naipoğlu, Leyla Alaton gibi isimler vardı.