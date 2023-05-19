Şık açılış...

Estetik dünyasındaki yenilikleri paylaşmak, Genesse Kliğini ile he Elixir Clinic’in ortaklığını duyurmak amacıyla sanat ve cemiyetten isimler Genesse Etiler’de bir araya geldiler. En yüksek kalitede sağlık hizmetleri ve konforlu bir ortam sunmak amacıyla tasarlanan merkez son teknoloji ile donatılmıştır. Genesse kliniği ortaklarından Tuğba Yapıcı “Gerçek güzelliğin içimizde olduğuna inanıyoruz ve sizin içten ve dıştan ışıldamanıza yardımcı olmak için buradayız” diyerek şirketlerinin mottosunu açıkladı. Açılışta şirket ortaklarından Acaena Amaros, Linda Stiefel, Mahshid Aramideh de hazır bulundu. Açılışta ayrıca sanat ve cemiyet dünyasından isimlerden Pınar Eczacıbaşı, Hülya Kalyoncu, Mina Kalyoncu, Nuray Fenercioğlu,katılım gösterdi.

Onur AYDIN