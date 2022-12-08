Magazin Hattı

Yeni yıl coşkulu festival!

Modadan, sanata, dekorasyondan, kozmetiğe uzanan geniş marka karması ile birbirinden değerli girişimcinin yeni kreasyonlarını ayni çatı altında toplayan "CHRISTMAS FEST" ziyaretçileriyle buluştu.

Giriş: 08 Aralık 2022 Perşembe
Yeni yıl coşkulu festival!

Jade & Brands organizasyonuyla Raffles otelde gerçekleşen Festivalin ev sahipleri ve Jade & Brands kurucu ortakları Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı bu sene her sene yaptığımızdan daha özel bir festival olduğunu ve tüm gelen konuklara ve misafirlerimize teşekkür ederiz şeklinde coşkularını paylaşan söylemlerde bulundular. Festivalin yanı sıra, Yeşim Yılmaz ve Cihan Şensözlü’nün ev sahipliğinde hazırlanacak olan Christmas Brunch sofrasında sanat ve modaya dair derin bakış açısını konu alan sohbetlere ilgi oldukça yoğundu. Hakan Akkaya, Neslihan Torun Kaya, Aslı Şen gibi değerli isimler modaya dair en yeni ve zamansız trendleri ele alırken Zeynep Utku ve Tamer Nakışçı ise günümüz marka ve sanatçı iş birliklerinde yenilikçi deneyimlere dair söz aldılar. Davetliler arasında Sibel Vatandost, Ebru Uygun, Burcu Şendir, Aslı Şen gibi birbirinden değerli isimlerin bir arada olduğu günde DJ Doğuş Çabakçor muhteşem performansıyla coşkulu anlar yaşattı.

CHRISTMAS FEST

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