Etiler'de açılış!

Serdar Tutumlu ve Emine Himmetoğlu ortaklığı ile hayata geçirilen Allure Beauty Deluxe, Face Spa projesi başta olmak üzere, güzelliğe dair tüm medikal estetik uygulamalarla misafirlerine lüks ve konforu bir arada sundu. Demet Şener ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta, Demet Şener güzellik sırlarını paylaşırken davete Arzu Kunt, Ayşegül Kayabay, Ece Kıral, Ebru Sanver, Neslihan Kozanoğlu, Ece Gürsel, Eda Erdoğan, Hülya Kalyoncu, Melda Aksu, Arzu Özal, Zafer Kozanoğlu gibi cemiyet hayatının sevilen isimleri katıldı. Muhteşem davette Allure Beauty Deluxe, güzellik sırlarını açıklarken, konuklar Dj Yosi Gabay’ın muhteşem performansı eşliğinde eğlendiler.