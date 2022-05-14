İstanbul'a özel açılış!

Kuzu Grup’un yatırımcısı olduğu; Marriott International işbirliğiyle JW Marriott markasının Türkiye’deki üçüncü oteli olan JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, Marmara Denizi kenarındaki büyüleyici konumuyla Ataköy’de açıldı. Simge Fıstıkoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen açılışa Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başta olmak üzere iş dünyasının önemli isimleri; Galatasaray Başkanı Burak Elmas, SUR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, EYG Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, Folkart Yapı YÖNETİM Kurulu Başkanı Mesut Sancak katıldı. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Özen Kuzu, açılış toplantısında yaptığı konuşmada, “Dünyanın en güçlü otel zincirlerinden Marriott International, Türkiye’de bir yatırımını daha hayata geçirirken, buna vesile olmak bizler için gurur verici. Dünya ekonomilerinin yaşadığı darboğazda, Türkiye’ye olan güvenin de simgelerinden olan bu yeni yatırım, aynı zamanda Kuzu Group’un çalışmalarına da güveni sergiliyor. İstanbul, pandemi öncesi dönemde turizm rekorları kırılan 2019 yılında 15 milyon turist ağırladı. 2022 itibarıyla başlayan normalleşme süreci ile birlikte yine ülke olarak yeni rekorlara hazırız. Dünyanın geçtiği bu zor sürece rağmen OECD ülkeleri arasında büyümesini güçlü sürdüren bir ülke olarak dünyanın gözü üzerimizde. Ülkemizin aralıksız büyümesine katkı sunmaya her zaman devam edeceğiz.” Dedi.

Ferit TUĞLUK