Çörek Otu'nun faydaları anlatıldı

Geleneksel bitkisel yaklaşımı modernize ederek yaşamın her anına destek olmak için çalışan Zade Vital, Türkiye’nin nadide bitkileri arasında bulunan çörek otunun yararlarına dair farkındalığı artırmak ve gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için Çörek Otu Günü’ne ev sahipliği yaparak kutlamaya başladı. Sağlıklı yaşam tutkunlarının bir araya geldiği özel etkinlikte, çörek otunun tarihi, zengin içeriği ve faydalarına dikkat çekilirken önümüzdeki dönemde çiftçilere ve çocuklara sağlanacak eğitim ve çalışmalardan bahsedildi. Markanın Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Klinik Aromaterapist ve Bütünsel İyi Yaşam Terapisti Ayşe Tolga’nın yanı sıra farmakoloji uzmanı Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu da konuşmalarıyla çörek otunun faydalarının yanı sıra, doğanın iyileştirici gücüne dair bilgiler ve deneyimler paylaştı. Organizasyona katılan ünlü isimler arasında ise Zeynep Sever Demirel, Gül Gölge, Akasya Asıltürkmen, Aslı-Cem Pasinli, Özlem Süer, Ebru Erberdi ve Pınar Hotiç yerini aldı.