Magazin Hattı

Çörek Otu'nun faydaları anlatıldı

Türkiye’nin nadide bitkileri arasında bulunan çörek otunun yararlarına dair farkındalığı artırmak ve gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için Çörek Otu Günü kutlandı

10 Eylül 2021 Cuma
Çörek Otu'nun faydaları anlatıldı

Geleneksel bitkisel yaklaşımı modernize ederek yaşamın her anına destek olmak için çalışan Zade Vital, Türkiye’nin nadide bitkileri arasında bulunan çörek otunun yararlarına dair farkındalığı artırmak ve gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için Çörek Otu Günü’ne ev sahipliği yaparak kutlamaya başladı. Sağlıklı yaşam tutkunlarının bir araya geldiği özel etkinlikte, çörek otunun tarihi, zengin içeriği ve faydalarına dikkat çekilirken önümüzdeki dönemde çiftçilere ve çocuklara sağlanacak eğitim ve çalışmalardan bahsedildi. Markanın Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Klinik Aromaterapist ve Bütünsel İyi Yaşam Terapisti Ayşe Tolga’nın yanı sıra farmakoloji uzmanı Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu da konuşmalarıyla çörek otunun faydalarının yanı sıra, doğanın iyileştirici gücüne dair bilgiler ve deneyimler paylaştı. Organizasyona katılan ünlü isimler arasında ise Zeynep Sever Demirel, Gül Gölge, Akasya Asıltürkmen, Aslı-Cem Pasinli, Özlem Süer, Ebru Erberdi ve Pınar Hotiç yerini aldı.

Çörek Otu Günü türkiye Taha Büyükhelvacıgil

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Ömür boyu mutluluğa 'EVET'...

Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca, iş, siyaset ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı düğün töreniyle evlendi
Davetler Sanatseverleri heyecanlandıran sergi...

Kent Galerileri Sergisi, cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimleri ağırladı
Magazin Hattı Çörek Otu'nun faydaları anlatıldı

Türkiye’nin nadide bitkileri arasında bulunan çörek otunun yararlarına dair farkındalığı artırmak ve gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için Çörek Otu Günü kutlandı
Güncel Yunan Adaları'nda aşk dolu tatil...

Sosyetenin genç bekarlarından Can Hakko, sevgilisi Deniz Aktaş ile Yunan Adaları'nda tatilde
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

HT Kulüp'te bu hafta...
Güncel Ekinci'ye doğum gününde sürpriz konuklar...

Heves Ekinci, doğum gününü yakın dostlarıyla kutladı. Ekinci'yi Rahmi Koç ile ablası Semahat Arsel yalnız bırakmadı
Güncel Eylül doğumlulular, kutlamalara doymuyor

Eylülde doğan Aslı Pehlivanlar ile Aslı Şen'e yakın arkadaşları doğum günü partisi organize etti
Güncel Aile arasında mini kutlama...

Meral Kosif'in doğum günü vesilesiyle aile arasında küçük bir kutlama düzenlendi
Haftanın Şıkları İspanyol paçadan vazgeçmiyor

Ronit Hakko
Magazin Hattı Güzellik trendleri...

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, sonbaharda güzellik trendlerinin konuşulduğu davette bir araya geldi
Güncel Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü sahiplerini buldu

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62. yılında, Tıp Onur Ödülü’nün sahibi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.

Güncel Bodrum'u anlatan koleksiyon...

Tasarımcı Begüm Kıroğlu, Bodrum'un ruhunu anlattığı özel koleksiyonunu beğeniye sundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.