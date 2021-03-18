Özdemir'den alışveriş günleri

Alışveriş Moda ve Sosyal Destek Günleri, Aslı Özdemir organizasyonuyla 24-25-26-27 Mart tarihlerinde gerçekleşiyor. Aqua Florya AVM sponsorluğunda giyimden aksesuara, ev tekstilinden kozmetiğe kadar farklı sektörlerden girişimleri buluşturacak olan alışveriş günleri, 4 gün boyunca misafirlerine keyif dolu anlar sunacak. Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında eşit yaşam koşullarında yer alabilmesi için 32 yıldır kesintisiz olarak faaliyet gösteren ve farkındalık projeleriyle hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok ödül alan İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) için gerçekleşecek alışveriş günleri, "farkındalık" temasının taşıyıcısı olacak. 4 gün sürecek alışveriş günlerinde İZEV FARKBAND grubu performanslarıyla sahne alacak. Ayrıca Dr. Yavuz Dizdar ve finansal Astrolog Aylin Çetiner’in seminerleri yapılacak.