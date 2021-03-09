Magazin Hattı

Süer'in yeni heyecanı

Pandemi dönemindeki iyilik hali ve sade yaşam arayışı Özlem Süer’in minimal dokunuşlu hazır giyim markasını yarattı.

09 Mart 2021 Salı
Süer'in yeni heyecanı

Pandemi dönemindeki iyilik hali ve sade yaşam arayışı Özlem Süer’in minimal dokunuşlu hazır giyim markasını yarattı. Moda ve tasarım serüveninde 30 yılı geride bırakan Özlem Süer, minimal dokunuşlu hazır giyim markasında romantik ruhunu ve teatral detaylarını günlük yaşama aktarıyor. Süer’e göre; tüketicilerin temel ihtiyaçlara yöneldiği, önceliklerin değiştiği, çevrimiçi alışverişin arttığı, iyilik halinin peşinde olunduğu, markaların kurumsal sosyal sorumluluk projelerine daha çok değer verdikleri, dijital platformların daha fazla kullanıldığı bir dönemin içindeyiz. Tüm bu nedenlerden ötürü tüketici ihtiyaçlarının değiştiğini belirten Süer, iyilik hali arayışı ve sade yaşam mottosuyla yeni bir marka yarattığını paylaşıyor ve ekliyor: “Hassasiyetimizin arttığı pandemi döneminde yalın ve yavaşlayan zamanların öyküsünü tasarımlara yansıtmaya çalışıyoruz. Dijital ekosistem içinde gelişmeyi hedefleyen, kendini dünyaya açan markasının kullanıcıları ile duygusal bir ilişki kurarak yolculuğuna devam edecek bir marka. Dileriz bu tasarım öykümüz iyilikle ve keyifle kullanıcılarına eşlik eder” dedi.

Özlem Süe Moda

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