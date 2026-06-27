Caddeler

Alışveriş turu...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, şıklıkları ve enerjileriyle AVM'de göz kamaştırdı. Begüm Şen yakın arkadaşı Sinem Ayan ile keyifli bir alışveriş turuna çıkarken; Ece Nayman ise annesi Fulya Nayman ve sevimli dostuyla baş başa günün keyfini çıkardı.

Giriş: 27 Haziran 2026 Cumartesi 09:07 Güncelleme: 27 Haziran 2026 Cumartesi 09:07
Alışveriş turu...

Hem dostlarıyla keyifli vakit geçirmek hem de yeni sezon alışverişi yapmak için AVM'ye giden Begüm Şen ve Ece-Fulya Nayman, şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Los Angelas'ta yaşayan ve yazları İstanbul'a gelen Begüm Şen, yakın arkadaşı Sinem Ayan ile birlikte keyifli bir alışveriş turuna çıktı. Bir yandan mağazaları gezip alışveriş yapan yakın dostlar, diğer yandan da bol bol sohbet ederek keyifli dakikalar geçirdi. Alışveriş çantalarıyla objektiflere yansıyan ikilinin neşeli ve enerjik halleri dikkatlerden kaçmadı. Moda dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Ece Nayman, annesi Fulya Nayman ile birlikte görüntülendi. Alışveriş merkezindeki lüks mağazaları turlayan anne-kız, uyumlu ve renkli tarzlarıyla tüm bakışları üzerlerinde topladı. Ece Nayman'ın kucağından ayırmadığı sevimli dostu da alışveriş turunun en neşeli eşlikçisi oldu.

Ferit TUĞLUK

Ece Nayman

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