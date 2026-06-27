Alışveriş turu...

Hem dostlarıyla keyifli vakit geçirmek hem de yeni sezon alışverişi yapmak için AVM'ye giden Begüm Şen ve Ece-Fulya Nayman, şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Los Angelas'ta yaşayan ve yazları İstanbul'a gelen Begüm Şen, yakın arkadaşı Sinem Ayan ile birlikte keyifli bir alışveriş turuna çıktı. Bir yandan mağazaları gezip alışveriş yapan yakın dostlar, diğer yandan da bol bol sohbet ederek keyifli dakikalar geçirdi. Alışveriş çantalarıyla objektiflere yansıyan ikilinin neşeli ve enerjik halleri dikkatlerden kaçmadı. Moda dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Ece Nayman, annesi Fulya Nayman ile birlikte görüntülendi. Alışveriş merkezindeki lüks mağazaları turlayan anne-kız, uyumlu ve renkli tarzlarıyla tüm bakışları üzerlerinde topladı. Ece Nayman'ın kucağından ayırmadığı sevimli dostu da alışveriş turunun en neşeli eşlikçisi oldu.

Ferit TUĞLUK