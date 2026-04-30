Kraliyet çiftinden 15. yıl kutlaması

İngiliz Kraliyet ailesinin en sevilen çiftlerinden Galler Prensesi Catherine ve Prens William, evliliklerinin 15. yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları samimi bir kareyle kutladı. 2011 yılında tüm dünyanın kilitlendiği görkemli bir törenle dünyaevine giren çift, bu özel dönüm noktasında protokollerden uzak, doğal bir aile karesini tercih etti. Paylaşılan fotoğrafta çiftin, çocukları ve sadık dostları köpekleriyle birlikte yeşillikler üzerinde oldukça mutlu ve huzurlu oldukları görülüyor. Şıklıklarından ödün vermeyen ancak günlük kıyafetleriyle oldukça samimi bir görüntü sergileyen aile, takipçilerinden tam not aldı. Prens William ve Prenses Catherine’in bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı yağmuruna tutuldu. İngiliz halkı, çiftin bu özel gününü "modern krallığın en güzel örneği" olarak nitelendirdi.