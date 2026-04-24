Duygusal doğum günü...

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kardeşi Gigi Hadid’in yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı sevgi dolu bir mesajla kutladı. Hadid, ablasına olan bağlılığını ve hayranlığını dile getirdiği paylaşımında oldukça içten ifadeler kullandı. Bella Hadid, Gigi Hadid ile olan bağını şu sözlerle tanımladı: "En iyi arkadaşım doğum günün kutlu olsun. Kalbim, akıl hocam, kız kardeşim, mutlu olduğum yer... Sonsuza dek ve sonsuza kadar." Paylaşımında ablasına kendisine öğrettikleri ve sevgisi için teşekkür eden Bella, Gigi’nin her yıl daha da "inanılmaz, bilge, güzel ve havalı" biri haline geldiğini vurguladı. Bella Hadid’in mesajındaki en dikkat çekici detaylardan biri ise ablasına olan hayranlığını dile getirdiği son cümleler oldu. Hadid, "Senin kız kardeşin olduğum için ve senin hayata en güzel şekilde yön verişini izlemek beni en gururlandırıyor. Seni o kadar seviyorum ki canım yanıyor, hanım evladı!!!!" notuyla paylaşımını sonlandırdı. Bu samimi kutlama, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek binlerce beğeni ve yorum topladı.