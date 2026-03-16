Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 98'nci kez düzenlenen Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Giriş: 16 Mart 2026 Pazartesi 09:29 Güncelleme: 16 Mart 2026 Pazartesi 09:29
Geceye damgasını vuran film Paul Thomas Anderson'ın imzasını taşıyan One Battle After Another oldu. Sunuculuğunu Conan O'Brien'ın üstlendiği törende en iyi kadın oyuncu ödülü Altın Küre'de olduğu gibi Jessie Buckley'e gitti. Marty Supreme ile güçlü bir aday olan Timothee Chalamet ise En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Michael B. Jordan'a kaptırdı.

İşte kazananlar:

En İyi Film

One Battle After Another

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley, Hamnet

En İyi Erkek Oyuncu

Mıchael B. Jordan (Sinners)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sean Penn (One Battle After Another)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Amy Madigan (Weapons)

En İyi Yönetmen

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En İyi Uyarlama Senaryo

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En İyi Özgün Senaryo

Ryan Cogler (Sinners)

En İyi Özgün Şarkı

“Golden” (Ejae- KPop Demon Hunters)

En İyi Özgün Müzik

Ludwig Goransson (Sinners)

En İyi Ses

F1

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film

The Singers

Two People Exchanging Saliva

En İyi Görüntü Yönetimi

Autumn Durald Arkapaw (Sinners)

En İyi Uzun Metraj Belgesel

Mr. Nobody Against Putin

En İyi Kısa Belgesel

All the Empty Rooms

En İyi Kurgu

One Battle After Another

En İyi Görsel Efekt

Avatar: Fire and Ash

En İyi Uluslararası Film

Sentimental Value (Joachim Trier- Norveç)

En İyi Kostüm Tasarımı

Frankenstein

En İyi Sanat Yönetimi (Prodüksiyon Tasarımı)

Frankenstein

En İyi Saç ve Makyaj

Frankenstein

En İyi Animasyon Film

KPop Demon Hunters

En İyi Kısa Animasyon Film

The Girl Who Cried Pearls

En İyi Oyuncu Seçimi (Casting)

One Battle After Another


Los Angeles Oscar ödülleri Dolby Tiyatrosu

