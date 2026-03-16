Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Geceye damgasını vuran film Paul Thomas Anderson'ın imzasını taşıyan One Battle After Another oldu. Sunuculuğunu Conan O'Brien'ın üstlendiği törende en iyi kadın oyuncu ödülü Altın Küre'de olduğu gibi Jessie Buckley'e gitti. Marty Supreme ile güçlü bir aday olan Timothee Chalamet ise En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Michael B. Jordan'a kaptırdı.
İşte kazananlar:
En İyi Film
One Battle After Another
En İyi Kadın Oyuncu
Jessie Buckley, Hamnet
En İyi Erkek Oyuncu
Mıchael B. Jordan (Sinners)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Sean Penn (One Battle After Another)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Amy Madigan (Weapons)
En İyi Yönetmen
Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
En İyi Uyarlama Senaryo
Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
En İyi Özgün Senaryo
Ryan Cogler (Sinners)
En İyi Özgün Şarkı
“Golden” (Ejae- KPop Demon Hunters)
En İyi Özgün Müzik
Ludwig Goransson (Sinners)
En İyi Ses
F1
En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film
The Singers
Two People Exchanging Saliva
En İyi Görüntü Yönetimi
Autumn Durald Arkapaw (Sinners)
En İyi Uzun Metraj Belgesel
Mr. Nobody Against Putin
En İyi Kısa Belgesel
All the Empty Rooms
En İyi Kurgu
One Battle After Another
En İyi Görsel Efekt
Avatar: Fire and Ash
En İyi Uluslararası Film
Sentimental Value (Joachim Trier- Norveç)
En İyi Kostüm Tasarımı
Frankenstein
En İyi Sanat Yönetimi (Prodüksiyon Tasarımı)
Frankenstein
En İyi Saç ve Makyaj
Frankenstein
En İyi Animasyon Film
KPop Demon Hunters
En İyi Kısa Animasyon Film
The Girl Who Cried Pearls
En İyi Oyuncu Seçimi (Casting)
One Battle After Another