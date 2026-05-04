Sabancı’nın "Elsewhere" dünyası...

Sabancı topluluğunun genç kuşak temsilcilerinden, sanat hamisi Melisa Sabancı Tapan, kurucusu olduğu Gate 27’nin misyonuna dair ilham verici bir yazı kaleme aldı. Sanatçılara üretim alanı sunan Gate 27’nin sadece bir mekan değil, bir "aidiyet alanı" olması gerektiğini vurgulayan Tapan, James Baldwin’in İstanbul ve Paris maceralarından yola çıkarak "Elsewhere" (Başka Yer) kavramını sorguladı. Tapan, Gate 27’nin insanların kendilerini yeniden kurabildiği bir ekosistem olma hayalini takipçileriyle paylaştı.