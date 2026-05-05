Koç’tan Yelken Kulübü'ne özel ziyaret

İstanbul Yelken Kulübü, iş dünyasının duayen ismi, deniz tutkunu Rahmi Koç’u anlamlı bir sergide ağırladı. Koç, kulüp bünyesinde açılan “Denizci Kravatları ve Fularları” sergisini ziyaret ederek deniz kültürünün şıklıkla buluştuğu özel seçkiyi inceledi. Sergide yer alan ve her biri denizcilik tarihinden izler taşıyan parçaları ilgiyle gezen Rahmi M. Koç, koleksiyon hakkında değerli yorumlarını paylaştı. Koç Holding Şeref Başkanı, ziyaretin anısına kulüp şeref defterini de imzaladı. Rahmi M. Koç, deftere düştüğü notta serginin derinliğini şu sözlerle ifade etti: “Kravat deyip geçmemek lazım, deniz deyip geçmemek lazım, yelkenli deyip geçmemek lazım. Gelin bu sergiyi görün, o zaman ne demek istediğimi anlarsınız.” İstanbul Yelken Kulübü yetkilileri, Rahmi M. Koç’un nazik ziyareti ve ilham veren ilgisinden dolayı büyük onur duyduklarını belirterek kendilerine teşekkürlerini sundu. Denizcilik mirasının estetikle harmanlandığı bu özel sergi, ziyaretçilerini bekliyor.