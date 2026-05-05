Modanın Oscar'larında yıldızlar geçidi

New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi, modanın en görkemli gecesine bir kez daha ev sahipliği yaptı. Met Gala, hem teması hem de yıldız isimleriyle moda tarihine geçecek anlara sahne oldu. Gecenin tartışmasız tek bir galibi vardı: Beyoncé! Tam 10 yıl aradan sonra Met Gala basamaklarına adım atan "Queen B", geceye sadece eş başkan olarak değil, adeta bir gövde gösterisiyle döndü. Yanında eşi Jay-Z ve artık genç bir hanımefendi olan kızı Blue Ivy ile boy gösteren yıldız, kristal işlemeli "iskelet" kostümüyle sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri "Kraliçe geri döndü" derken, kimileri bu fütüristik bakışı "korkutucu" buldu. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri de Nicole Kidman’dı. Keith Urban ile yaşadığı boşanma sonrası ilk büyük kırmızı halı sınavını veren Kidman, kızı Sunday Rose ile birlikte arz-ı endam etti. Baştan aşağı "tutku kırmızısına" bürünen Kidman’ın, "Kırmızı; aşk, canlılık ve gücün sembolüdür" açıklaması, eski eşine bir gönderme olarak yorumlandı. Kırmızı halı bitti ama asıl eğlence sabaha karşı New York sokaklarında başladı. Kendall ve Kylie Jenner kardeşler, ana törende vücut hatlarını sergileyen koordineli şıklıklarıyla tam not alırken; anneleri Kris Jenner’ın temadan tamamen bağımsız "kimono" tercihi "Annemiz notu alamamış" yorumlarına neden oldu. After-party’lerde ise Rihanna yine kural bozmadı. Kırmızı halıdaki "koza" formundaki ağır kostümünü çıkarıp, korseli ve dantelli "korsan" stilindeki rahat kıyafetiyle sabahın ilk ışıklarına kadar dans etti. Grammy ödüllü şarkıcı Bad Bunny, protez makyajla katıldığı Met Gala'da, yaşlı bir adam görünümüyle poz verdi. 32 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, Kostüm Enstitüsü yararına bağış toplamak üzere düzenlenen galada, yaşlı bir erkek olarak görünmek için özel bir yaşlandırma makyajı yaptırmıştı. Şarkıcının ellerindeki yaşlandırma detayları bile düşünülmüştü. Tamamen siyah, özel dikim bir smokinle galaya katılan Bad Bunny, boynuna bağlanan büyük fiyonkla, tasarımcı Charles James'in Kostüm Enstitüsü koleksiyonunun daimi bir parçası olan 1947 tarihli "Bustle" elbisesine gönderme yaptı. Ünlü şarkıcının elinde bir baston da vardı. Madonna, 2026 Met Gala’da "Fashion Is Art" (Moda Sanattır) temasını kelimenin tam anlamıyla podyuma taşıyarak gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Anthony Vaccarello imzalı Saint Laurent tasarımıyla boy gösteren 67 yaşındaki ikon, sadece bir kıyafet değil, yaşayan bir sanat eseri sergiledi.