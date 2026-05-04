Başarılı seramik sanatçısı Pınar Yeğin, “Unfalding – Before Flight” adını verdiği ilk kişisel sergisini, Kurşunlu Han Karaköy’de bulunan ArtHan Galllery’de sanat severlerin beğenisine sundu.

Birbirinden özel konukların yer aldığı serginin açılış daveti büyük bir ilgi gördü. Sanatçının sezgisel üretim pratiğini ve dönüşüm temasını odağına alan bu ilk kişisel sergisi , Manner İstanbul kurucusu Tasarım ve Sanat Yönetmeni, Küratör’ü ,Ayşegül Temel tarafından kurgulanırken, tarih kokan bu güzel mekanda konuklar, ortamın ambiyansından adeta büyülendi. Kil ve farklı dokunsal malzemelerle çalışan sanatçı, köklenme ile özgürleşme arasında salınan figürler üzerinden bir dönüşüm anına odaklanıyor. Bu özel sergi, 9 Mayıs 2026 tarihlerine kadar ArtHan Gallery ‘de sanat tutkunlarını bekliyor.