Britney Spears, 4 Mart'ta alkollü otomobil kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. Dün serbest bırakılan şarkıcı, 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.
Giriş: 06 Mart 2026 Cuma
Britney Spears yargılanacak
