Tokyo'da sanat turu...

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Alara Koçibey, Japon sanatçı Hajime Sorayama’nın Tokyo’daki büyüleyici sergisini kızıyla birlikte ziyaret etti. Koçibey, sanatın teknolojiyle buluştuğu bu özel deneyimi "müthiş" olarak nitelendirdi. Ünlü isim Alara Koçibey, sanat ve teknoloji meraklılarının ilgi odağı olan Sorayama sergisi için Tokyo’daydı. Metalin ışıkla buluştuğu hiper-fütüristik eserleriyle tanınan dünyaca ünlü sanatçı Hajime Sorayama’nın evrenine adım atan Koçibey, bu özel geziyi kızıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. sergi atmosferinden oldukça etkilenen Koçibey, Sorayama’nın ikonik tarzını "ışığın metalde dans ettiği bir evren" olarak tanımladı. Kızının en sevdiği sanatçılar arasında yer alan Sorayama’nın eserlerini yerinde inceleyen Koçibey, serginin kendisi için taşıdığı manevi değeri vurguladı. Serginin sanatsal derinliğinin yanı sıra eğlenceli yanlarını da ihmal etmeyen ikili, etkinlik alanındaki fotoğraf kabininde (photobooth) keyifli vakit geçirdi. Üst üste çekilen karelerle kendi "mini fotoğraf saga"larını oluşturan Koçibey ve kızı, Tokyo seyahatlerinden unutulmaz ve eğlenceli anılar biriktirdi.