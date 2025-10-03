Jet Set

"Ölmüş annemden mesaj geldi"

Madonna, iki yıl önce ölümden döndüğü hastane günlerini anlatırken, 1963'te hayatını kaybeden annesinden mesaj aldığını anlattı.

Giriş: 03 Ekim 2025 Cuma
"Ölmüş annemden mesaj geldi"

Madonna, iki yıl önce hastanede komadayken, 1963'te hayatını kaybeden annesinden mesaj geldiğini ileri sürdü. 67 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', annesinden aldığını söylediği tüyler ürpertici mesajın ayrıntılarını paylaştı. 2023'te geçirdiği bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Madonna, dünya turnesine ara vermek zorunda kalmıştı. Bir podcast yayınına katılan Madonna, bilinci kapalıyken annesinin ruhu tarafından karşılandığını söyledi. Madonna'nın annesi Madonna Louise, 1963'te henüz 30 yaşındayken meme kanseriyle mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. ünlü şarkıcı, o dönemde henüz 5 yaşındaydı. Komadayken yaşadıklarını anlatan Madonna, "Neredeyse diğer taraftaydım ve bilincim yerine geldi. Annem yanıma gelerek "Benimle gelmek ister misin?" diye sordu. Ben de "Hayır" dedim" ifadesini kullandı. "Asistanım benimle odadaydı, benim hâlâ bilincim yerinde değildi ama 'hayır' dediğimi duydu. Sonunda uyandığımda, 'hayır'ın hâlâ kin beslediğim insanları affetmem ve onlarla barışmam gerektiğiyle ilgili olduğunu fark ettim" diyen Madonna, 'En büyük düşmanlarından' birinin, iş sorunları yüzünden küstüğü kardeşi Christopher olduğunu itiraf etti. Kardeşinin 2008'de 'Life With My Sister Madonna' adlı kitabını yayınlamasıyla aralarındaki 'Kan davasının' derinleştiğini söyleyen Madonna, bir yıl önce hayatını kaybeden Christopher'a karşı duyduğu kızgınlığın üstesinden gelmenin zor olduğunu anlattı. Ünlü şarkıcı, "En büyük düşmanınız olarak gördüğünüz insanları bile affetmenin bir yolunu bulmak önemlidir. Sizi en çok yaralayan insanlar, en çok sevdiğiniz insanlardır" ifadesini kullandı.

Madonna KOMA Life With My Sister Madonna

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel "Jane'nin umut veren sözlerini hatırlamalıyız"

Sabancı Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 91 yaşında hayatını kaybeden bilim insanı Jane Goodall'ı andı.

Davetler “Terastan Yansıyanlar” sergisiyle jazz gecesi...

“Terastan Yansıyanlar” sergisi, geleneksel jazz gecesiyle gerçekleşti.
Davetler Bağımsız sanatçılardan 'Olmayan Yer' sergisi...

Bağımsız sanatçıları destekleme misyonuyla ön plana çıkan Loft Art, “Olmayan Yer” isimli grup sergisiyle sanatseverleri ağırladı.

Güncel Kutoğlu'na Onur Ödülü...

Viyana'da çalışmalarını sürdüren modacı Atıl Kutoğlu, Onur Ödülünün sahibi oldu.
Jet Set "Ölmüş annemden mesaj geldi"

Madonna, iki yıl önce ölümden döndüğü hastane günlerini anlatırken, 1963'te hayatını kaybeden annesinden mesaj aldığını anlattı.
Güncel Sabancı: “Yollarımızı ayırdık”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı.
Güncel Epos 7 Derneği "18. İstanbul Bienali"nde...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte 18. İstanbul Bienali'nde...
Magazin Hattı Özel davet...

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel bir organizasyonda bir araya geldi.
Güncel Çifte kutlama...

Derin Mermerci, aynı gün doğan annesi Ender Mermerci ve yeğeni Alexander Reza'nın doğum günlerini kutladı.
Magazin Hattı César Pıette'den “Collision”

Eserlerinde insan ve makine iş birliğindeki çarpışmayı görsel bir şölen ile izleyicisine sunan César Pıette, “Collision” isimli sergisini sanat tutkunlarının beğenisine sundu.

Jet Set Bebeğiyle tekne turunda...

Gisele Bündchen ve Joaquim Valente çifti, 8 aylık oğullarıyla birlikte tekne turuna çıktı.
Magazin Hattı İş dünyası İstanbul'da buluştu

İş dünyasının önde gelen temsilcileri, İstanbul Buluşmaları’nın onuncu yılında bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.