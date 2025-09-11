Corbero'dan bebek müjdesi

Ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, hamile olduğunu duyurdu. Netflix dizisi La Casa de Papel'de canlandırdığı "Tokyo" karakteriyle dünya çapında tanınan Corbero, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı. nlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu Chino Darín ile dokuz yıllık ilişkilerinin ardından ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı. 35 yaşındaki Corberó, Instagram hesabından büyüyen karnını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına; "Bu yapay zeka değil" notunu düşen oyuncu, haberi kendisi verdiğini esprili bir dille duyurdu.