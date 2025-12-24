2025'in şık kadınları...

Etkinlikler, organizasyonlar ve görkemli düğün törenleriyle bir yılı daha geride bıraktık. Sene boyunca cemiyet hayatının modasever hanımları giyindikleri kıyafetlerle tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. Büyüleyici tarzları ve ilham olan stilleriyleriyle Suzan Sabancı, Feryal Gülman, Elif Dürüst gibi birçok isim şıklıklarıyla göz dolduran isimlerden oldu. Şık görüntüsüyle her zaman beğenilen iş insanı Suzan Sabancı ise 2025’te katıldığı ve ev sahibi olduğu özel davetlerde de tarzının hakkını verdi. Stiliyle özgür, rahat bir tavır sergileyen Elif Dürüst bu sene de şıklığıyla hafızalara kazınan isimlerden biri oldu. Ünlü tasarımcıların özel kreasyonlarını üzerlerinde ustalıkla taşıyan Ronit Gülcan, Şirin Yalçın, Alara Koçibey ve Nazlı Sabancı da 2025’in iddialı kombin seçimleriyle unutulmaz isimlerinden oldular.