Kortların yıldızı Venus Williams ile Danimarkalı oyuncu ve yönetmen Andrea Preti nikah masasına oturdu.

Tenis yıldızı evlendi

ABD'li tenis yıldızı Venus Williams ile Danimarkalı oyuncu ve yönetmen Andrea Preti evlendi. 45 yaşındaki tenisçi Williams ve 37 yaşındaki Preti, İtalya ve Florida'da düzenlenen iki ayrı törenle resmen dünya evine girdi. İlk düğün töreni eylül ayında İtalya'nın Ischia kentinde, ikincisi ise geçtiğimiz günlerde Florida'nın Palm Beach kentinde gerçekleşti. Venus Williams, hem İtalya'daki hem de ABD'deki iki düğünden fotoğraflarını; "Bay ve Bayan Preti. Bir hayal gerçek oldu" mesajıyla sosyal medyada paylaştı. Emekli profesyonel tenisçi Serena Williams'ın bir yaş büyük ablası olan Venus Williams, verdiği röportajda; "Düğünlerin çok hızlı geçtiğini söylerler ve gerçekten de öyle oldu. Serena Williams bize güzel bir yat hediye etti. Tüm yiyecekleri, her şeyi ayarladı. Şehirde bulunan en yakın 10 - 12 aile ve arkadaşımız teknedeydi. Şarkı söyledik, dans ettik, dedikodu yaptık ve sadece tadını çıkardık” dedi.


