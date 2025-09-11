Corbero'dan bebek müjdesi

La Casa de Papel dizisinde canlandırdığı Tokyo karakteriyle dünya çapında ün kazanan İspanyol oyuncu Úrsula Corberó, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu.

Giriş: 11 Eylül 2025 Perşembe

URSULA CORBERO

URSULA CORBERO

URSULA CORBERO

URSULA CORBERO

URSULA CORBERO

URSULA CORBERO

URSULA CORBERO

URSULA CORBERO

Corbero'dan bebek müjdesi

La Casa de Papel dizisinde canlandırdığı Tokyo karakteriyle dünya çapında ün kazanan İspanyol oyuncu Úrsula Corberó, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Eski eşler konserde...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve eski eşi Haluk Dinçer dün gerçekleşen 100. yıl konserinde bir araya geldiler.
Çocuklara sanatla destek oldular...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen “Art for Stars” etkinliğinde buluştu.
Arsel'e 97'inci yaş kutlaması...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, 97'inci yaşını ailesi ve dostlarıyla bir arada kutladı.
Kendall Jenner artık mütavazı yaşayacak

Ünlü model Kendall Jenner, 11 yaşından beri ekran önünde olduğu şöhretli hayatı, mütevazı tercihlerle değiştirmek istediğini açıkladı.
Evinde misafir ağırladı

Derin Mermerci evinde yakın aile dostları Celal-Şebnem ve Ceylan Çapa'yı misafir etti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.