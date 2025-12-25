Güncel

2025'te ilişkilerini yürütemeyen Hakan Sabancı-Hande Erçel, Melisa Sabancı Tapan-Kerem Bürsin ve Alican Ulusoy-Hande Subaşı çifti ayrılma kararı aldı.

Giriş: 25 Aralık 2025 Perşembe 09:21 Güncelleme: 25 Aralık 2025 Perşembe 09:39
Oyuncu Hande Erçel ile 3 yıl süren ilişkilerini Eylül ayında sonlandıran Hakan Sabancı, günler sonra sessizliğini bozdu. Ayrılıkları günlerce konuşulan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinde Sabancı sessiliğini bozarak açıklama yapmıştı. Havalimanında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sabancı "Güzel giden bir beraberliğimiz vardı ama buna kimse saygı duymuyor" ifadelerini kullanırken "Bu şekilde biz bitirdik. Böyle bir karar aldık karşılıklı. Herkes bir şey diyor. Konunun üçüncü bir şahıslarla ya da ailemle hiçbir alakası yok. Aileme yapılan, özellikle anneme yapılan saygısız şeyler beni çok üzüyor. Annemi de çok üzüyor. Kendisi de sonunda sosyal medya hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı." dedi. "Bizim Hande'yle çok güzel bir ilişkimiz vardı ve bitirme kararı aldık." ifadelerini kullanan Sabancı ayrıca, "Konunun başka hiçbir şeyle alakası yok. Anlıyorum, gündem olunmaya çalışılıyor. Birileri, yoruma açık bir durum olduğu için yorum yapıyor. Ama biraz saygısızca bir durum olmaya başladı." ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu Kerem Bürsin ve Sabancı Ailesinin genç temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan da yaklaşık bir yıldır sürdürdükleri inişli çıkışlı ilişkilerini noktalama kararı alanlar arasında. Ayrılık iddiaları sosyal medyada dolaşırken, Melisa Sabancı ilk kez sessizliğini bozarak katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve “Yoğunluk yüzünden yollarımızı ayırdık” diyerek ayrılığı doğrulamıştı. Oyuncu Hande Subaşı, iş insanı Alican Ulusoy ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kamuoyuna duyurumdur... Alican Ulusoy ile 6 yıllık ilişkimizi karşılıklı fikir birliği ile sonlandırma kararı aldık." paylaşımı yaptı.

2025'te ayrılan çiftler...

