Sabancı, Kars'ı gezdi

Türkiye'yi karış karış gezen Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte Kars'a gitti. Dostlarıyla birlikte fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyen Pınar Hanım, bu kareleri "Kars… Selçuklu, Osmanlı ve Rus İmparatorlukları’nın izlerini taşıyan mimarisi ile adeta zamanda yolculuğa çıkardı bizleri. Şehrin ıssız ve sessiz sokaklarında sanki tarihi bir romanın sayfalarında geziyor gibi hissediyor insan. Yerel mutfağı da bu tarihi dokuyla birleşerek zengin bir kültürel miras barındırıyor içinde. Umaç helvası ve gravyer peynirine doyduk desem yeridir." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Ani Harebeleri'ni gezdikten sonra donmuş Çıldır Gölü'nü ziyaret eden Sabancı, gölün üzerinde kurulmuş masada yemek yiyerek farklı bir deneyim yaşadı.