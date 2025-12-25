Yeni koleksiyona davet

Özgün ve sanatsal takı tasarımcısı Zeynep Erol, merakla beklenen yeni koleksiyonu “Yaşama Sevinci”ni düzenlediği özel bir davetle tanıttı. Nişantaşı’nda, tasarımcının kendi adını taşıyan atölyesinde gerçekleştirilen renkli davete iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yaşamın izlerini ve insanın kendisiyle kurduğu içsel diyaloğunu merkeze alan koleksiyonuyla sanatseverlere yepyeni bir hikaye sunan Erol’un davetine aralarında Ayşegül Dinçkök, Şebnem Çapa, Banu Çarmıklı, Arzu Atabarut'un olduğu çok sayıda isim katıldı. Erol, koleksiyonu görmeye gelen tüm davetlilerle tek tek ilgilenerek tasarımlarının hikayesini paylaştı.Erol, yeni koleksiyonunu “Tüm sergilerim içsel yolculuğumu anlatıyor. İnsan nasıl ki günlük yazar ve zaman geçtikçe geriye dönüp bakar; benim takılarımla olan diyaloğum da böyledir. Bu yılki koleksiyonumun adı “Yaşanma Sevinci”. Şöyle düşünerek geldim bugüne; o kadar zor bir zamandayız ki, tepetaklak olmuş bir dünyadayız ve gittikçe daha çok kendimizi sıkışmış hissediyoruz. Herkesin kendinden kaçma hali var. İnsanlar aslında mutsuz çünkü bu endişeler insanı etkiliyor. Ben, tüm bunlara rağmen yaşama sevincimizi kaybetmeden hayata nasıl devam ederiz sorusunu kendi üzerimden kurduğum hikayeyle anlatmak istedim o yüzden bu sergiyi daha çok heykelimsi takılar ve insancıklar olarak tanımlayabilirim” sözleriyle anlattı. Her biri tek adet üretilmiş 80’i aşkın özgün takıdan oluşan koleksiyon, ayna ve elmas malzemelerinin 18 ayar altın ve 950 ayar gümüş ile işlendiği, heykelsi formlara sahip tasarımlardan oluşuyor. Koleksiyonda ayrıca gümüş detaylı bir bronz heykel de yer alıyor.