Prens ve ailesi halkla selamlaştı

Giriş: 26 Aralık 2025 Cuma 09:45 Güncelleme: 26 Aralık 2025 Cuma 11:03
Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile Kral Charles, Kraliçe Camilla ve kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle birlikte Norfolk'taki St. Mary Magdalene Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine katıldı. Her yıl tekrarlanan bu gelenekte, kraliyet ailesi ayine giderken halkla selamlaştı. Soğuk ama güneşli günde büyük sevgi gösterisiyle karşılaşan Prenses Kate, büyük ilgiyi üzerinde topladı. Middleton, kilise yolunda kraliyet üyelerini bekleyen kalabalıktan bazılarıyla tokalaşarak sohbet etti. Prenses Kate'e sevgisini göstermek isteyen bazıları ona çiçek hediye etti. Aynı kıyafetleri birden fazla defa giyerek tutumlu yanını göstermeyi tercih eden Middleton, Noel ayini için de daha önce giydiği kahverengi bir paltoyu yeniden giydi. Prens George ve Prens Louis, babaları Prens William gibi takım elbise giyerken, Prenses Charlotte, annesi Prenses Kate ile uyumlu kahverengi bir palto tercih etti. renses Kate, 2011'deki düğünlerinden bu yana neredeyse her yıl Noel etkinliğinde Prens William'a eşlik etti, ancak bazen Noel'i ailece geçirmeyi de tercih ettiler. Son yıllarda, etkinliği bir aile etkinliği haline getirmek için çocuklarını da eklediler. Prens George ve Prenses Charlotte 2019'da ilk kez Noel etkinliğe katılırken, 2022 Prens Louis'nin etkinliğe ilk katılım yılı oldu.

