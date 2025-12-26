Güncel

2025'te yaza damga vuranlar...

Yaz tatilini Bodrum ve Çeşme gibi gözde tatil lokasyonlarında geçiren sosyetenin güzel hanımları, 2025'te yaza damga vuracak fotoğraflara imza attılar.

Giriş: 26 Aralık 2025 Cuma 09:12 Güncelleme: 26 Aralık 2025 Cuma 09:47
2025'te yaza damga vuranlar...

Kışın tüm yorgunluğunu denizde atan ünlü isimler, bikinili halleriyle yazın en çok konuşulan isimlerinden oldular. Modelleri bile hayran bırakan fizikleri, yaz modasını yansıtan plaj kıyafetleriyle 2024 yazının gözdeleri haline gelen sosyetenin ünlü hanımları, plajlarda ve özel teknelerinde yaz aylarının enejisini bizlere yansıttılar. Suzan Sabancı, Yasemin Ergene, Alize Dinçkök, Pınar Sabancı ve Aslışah Alkoçlar Demirağ 2025'in plaj şıkları arasına girdiler. Suzan Sabancı yeşil bikinisiyle plajda arkadaşıyla sohbet ederken, Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ'da Bodrum'da ünlü bir otelin iskelesinde rengarenk bikinisiyle denize atladı. Yazı Bodrum'da demirli lüks teknelerinde kızlarıyla geçiren Yasemin Ergene ise klasik siyah bikinisi ve beyaz şortuyla yaza damga vurdu. Maria Elhadef ve Melisa Mutlu ise plajda rahatlığa önem vererek mayo giyinmeyi tercih etmişlerdi.

çeşme deniz tatil BODRUM yaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Noel sofrasında bir arada...

Bettina Machler, çocukları ve torunları için yeni yıl sofrası hazırlayarak davet verdi.
Güncel 2025'te yaza damga vuranlar...

Yaz tatilini Bodrum ve Çeşme gibi gözde tatil lokasyonlarında geçiren sosyetenin güzel hanımları, 2025'te yaza damga vuracak fotoğraflara imza attılar.
Jet Set Prens ve ailesi halkla selamlaştı

Kraliyet ailesi, Noel ayinine giderken kilise yolunda halkla selamlaştı.
Güncel Yasemin'in kış tarzı...

Stiliyle dikkat çeken isimlerin başında yer alan Yasemin Ergene, uzun kabanlı salaş tarzıyla kış tercihlerini gösterdi.
Davetler Yeni koleksiyona davet

Özgün takı tasarımcısı Zeynep Erol, yeni koleksiyonu “Yaşama Sevinci”ni düzenlediği özel lansman davetiyle tanıttı.

Güncel Yeni yıl öncesi Londra tatili...

Genç iş insanı Allan Hakko, oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar'la birlikte Londra'da tatil yaptı.
Magazin Hattı Yeni yılı modayla kutladılar...

Tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, ünlü isimlerle mağazasında düzenlediği yeni yıl davetinde bir araya geldi.
Güncel 2025'te ayrılan çiftler...

2025'te ilişkilerini yürütemeyen Hakan Sabancı-Hande Erçel, Melisa Sabancı Tapan-Kerem Bürsin ve Alican Ulusoy-Hande Subaşı çifti ayrılma kararı aldı.
Jet Set Tenis yıldızı evlendi

Kortların yıldızı Venus Williams ile Danimarkalı oyuncu ve yönetmen Andrea Preti nikah masasına oturdu.
Güncel Sanat ve gastronomi buluştu

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, sanatın dönüştürücü gücünü gastronomiyle buluşturan etkinlikte bir araya geldi.
Güncel Sabancı, Kars'ı gezdi

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte Kars'ı gezip Çıldır Gölü'nün üstünde yemek yedi.

Güncel 2025'in şık kadınları...

Stilleriyle kadınların tarzlarına ilham olan sosyetenin şık kadınları 2025 yılında da ihtişamlı davet kombinleriyle göz doldurdular.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.