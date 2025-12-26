2025'te yaza damga vuranlar...

Kışın tüm yorgunluğunu denizde atan ünlü isimler, bikinili halleriyle yazın en çok konuşulan isimlerinden oldular. Modelleri bile hayran bırakan fizikleri, yaz modasını yansıtan plaj kıyafetleriyle 2024 yazının gözdeleri haline gelen sosyetenin ünlü hanımları, plajlarda ve özel teknelerinde yaz aylarının enejisini bizlere yansıttılar. Suzan Sabancı, Yasemin Ergene, Alize Dinçkök, Pınar Sabancı ve Aslışah Alkoçlar Demirağ 2025'in plaj şıkları arasına girdiler. Suzan Sabancı yeşil bikinisiyle plajda arkadaşıyla sohbet ederken, Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ'da Bodrum'da ünlü bir otelin iskelesinde rengarenk bikinisiyle denize atladı. Yazı Bodrum'da demirli lüks teknelerinde kızlarıyla geçiren Yasemin Ergene ise klasik siyah bikinisi ve beyaz şortuyla yaza damga vurdu. Maria Elhadef ve Melisa Mutlu ise plajda rahatlığa önem vererek mayo giyinmeyi tercih etmişlerdi.