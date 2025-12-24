Sanat ve gastronomi buluştu

Sanatın dönüştürücü gücünü gastronominin yaratıcı dokunuşlarıyla buluşturan, Gastro Vista Art kurucusu Arzu Kayar DG Art Project Sanat Danışmanı Arzu Gündoğdu düzenledikleri yılbaşı daveti ile sanat ve gastronomi tutkunlarını aynı çatı altında bir araya getirdi. Mövenpick Hotel Istanbul Marmara Sea'de düzenlenen yeni yıl davetine iş ve sanat dünyasından Feryal Gülman, Neşe Gönül, Gonca-Ali Gürsoy gibi birçok isim katıldı. DG Art Project'in katkılarıyla hazırlanan mini bir sergi ile başlayan etkinlik ilerleyen saatlerde Kün Restorant'ta sunulan yılbaşı yemeği ile misafirlere benzersiz bir deneyim yaşattı. Tamer Levent etkinlikte konuşma yaptı.

Onur AYDIN