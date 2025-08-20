Rihanna'nın cadde tarzı

Son yıllarının çoğunu hamile olarak geçiren Rihanna, bu süreçte özel hayatı ve çocuklarının yanı sıra tarzıyla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Çocukları; RZA ve Riot'a hamile olduğu dönemlerde giymeyi tercih ettiği kıyafetleriyle oldukça dikkat çeken Rihanna, bu iddiasını üçüncü çocuğunda da sürdürüyor. Rihanna, pijamalarını ise yine pembe renkli 2019'un trendi olan keçi ayakkabıları, yine ona aynı tonlarda eşlik eden bandana ve takılarla kombinledi. Rihanna'ya bu kısa gezintisinde ise büyük oğlu RZA eşlik etti. Anne-oğul Los Angeles sokaklarında böyle objektiflere yansıdı.