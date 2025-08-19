Barbara Palvin ameliyat oldu

Jet Set

Ünlü model Barbara Palvin, uzun süredir ortada olmayışının nedeninin hastalık ve ameliyat olduğunu açıkladı

Victoria's secret'in ünlü modeli Barbara Palvin, bir süredir sosyal medyada olmayışının nedeninin hastalığı olduğunu anlattı. 31 yaşındaki Macar model, haziran ayı başından bu yana yaptığı ilk paylaşımında, hastane yatağından fotoğrafına da yer vererek yaşadıklarını anlattı. Palvin, kendisine 'endometriozis' teşhisi konulduğunu ve ameliyat olduğunu söyledi. Açıklamasına; "Merhaba arkadaşlar, uzun zaman oldu. Paylaşacaklarımla özdeşleşebilecek olanlar için küçük bir güncelleme ve birkaç düşüncem var. Birkaç yıldır regl dönemlerimde karşılaştığım zorluklarla mücadele ediyorum. Yorgunluk, şiddetli ağrı, yoğun ve düzensiz akıntı, banyo zemininde uykusuz geceler" diye başlayan Palvin, şunları söyledi:Hastalık teşhisinin ardından ameliyat olduğunu söyleyen ünlü model; "O zamandan beri sonunda daha rahat bir regl dönemi geçiriyorum ve artık farkı biliyorum. Endometriozis olabileceğinizden şüpheleniyorsanız, bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Erken teşhis ve tedavi, uzun vadeli komplikasyonları önlemek için çok önemli ve artık gerektiğinde hızlı hareket etmek için vücuduma daha fazla dikkat ediyorum" ifadesini kullandı. 13 yaşındayken Budapeşte sokaklarında keşfedilen Barbara Palvin, ilk olarak 2016'da Sports Illustrated Dergisi'nde yer alarak ünlendi. 2019'da Victoria's Secret Meleği olan model, moda haftalarının ve pek çok markanın aranan yüzü haline geldi.

Ünlü model Barbara Palvin, uzun süredir ortada olmayışının nedeninin hastalık ve ameliyat olduğunu açıkladı
