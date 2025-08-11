Jet Set

Kate Moss İspanya'da...

Top model Kate Moss, kızı ve kızının erkek arkadaşıyla çıktığı İspanya tatilinde, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Giriş: 11 Ağustos 2025 Pazartesi
Kate Moss İspanya'da...

1990'lı yılların en popüler süper modellerinden biri olan Kate Moss, ilginç plaj stiliyle görüntülendi. İspanya'daki Formentera Adası'nda tatil yapan 51 yaşındaki İngiliz model, koluna dünyanın en abartılı plaj çantası olarak görülebilecek bir çanta taktı. Moss, lüks moda markasına ait binlerce dolarlık çantasıyla bikinili bir şekilde gezerken dikkat çekti. Süper model, kızı Lila Grace ve kızının erkek arkadaşı Yoni Helbitz ile çıktığı tatilde, kıyıdan bir botla özel bir tekneye geçerek, İngiliz oyuncu Jaime Winstone ve Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuna katıldı. Lila Grace, sevgilisi Yoni Helbitz ile teknede denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı.

Kate Moss İspanya Formentera Adası Mert Alaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Bodrum'da tekne sefası...

İş insanı Ali Koç, yakın arkadaşlarıyla lüks yatında bir araya geldi.
Güncel Üç nesil bir arada kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Monik İpekel, kızı Reyhan İpekel ile torunu Yasmin Gülman'ın doğum gününü kutladı
Güncel Ailece tatil yaptılar...

Bettina Machler, ailesiyle birlikte geçirdiği tatilden renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Jet Set Kate Moss İspanya'da...

Top model Kate Moss, kızı ve kızının erkek arkadaşıyla çıktığı İspanya tatilinde, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Magazin Hattı Işıltılı yaz partisi...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları mücevher etkinliğinde bir araya geldi.
Tatil Bodrum'da aşk tatili devam ediyor...

İş dünyasının genç ismi Allan Hakko, oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ile birlikte çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor.
Güncel Gülman, seyahate çıktı

Seyahate çıkan Feryal Gülman'ın yeni rotası Hollanda oldu
Caddeler Bodrum tatilcileri caddelerde...

Gecesiyle, gündüzüyle Bodrum caddelerini boş bırakmayan tatilcilerden Beyza Uyanoğlu, Aslı Gümüşel ve Eda Kosif, gözde tatil merkezinde objektiflere yansıdılar.
Güncel Ailece Boğaz'da kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman, abisinin doğum gününü Boğaz'daki bir mekanda kutladı.
Jet Set Orlando Bloom tatilde...

Şarkıcı Katy Perry'den ayrılmasının ardından bekâr hayatı yaşayan oyuncu Orlando Bloom, Santa Barbara sahilinde arkadaşıyla tatilde görüntülendi.
Davetler Sabancı'nın tatil alışverişi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Çiğdem Sabancı, modacı Melda Aksu'nun davetinde alışveriş yaptı
Güncel Neslişah'ın tatil anıları...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Neslişah Alkoçlar Düzyatan, ailesiyle birlikte tatile çıktı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.