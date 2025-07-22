Jet Set

Çocuklarıyla yat turuna çıktılar...

Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham çifti, çocuklarıyla birlikte tatil için İtalya'nın Positano şehrini seçti

Giriş: 22 Temmuz 2025 Salı
Çocuklarıyla yat turuna çıktılar...

Ünlü model Rosie Huntington - Whiteley, aksiyon yıldızı nişanlısı Jason Statham ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilden fotoğrafları paylaştı. İtalya'nın Positano şehrinde lüks yatla geziye çıkan aile, güneşli havanın ve denizin tadını çıkardı. 38 yaşındaki model Rosie Huntington - Whiteley, 57 yaşındaki Jason Statham, 8 yaşındaki oğlu Jack ve 3 yaşındaki kızı Isabella ile yat gezisinden detayları paylaştı. Rosie Huntington - Whiteley, bikinili fotoğraflarında kusursuz fiziğiyle dikkat çekti. Yat gezisi boyunca Rosie Huntington - Whiteley ile Jason Statham, çocuklarıyla eğlenceli aktiviteler yaparken görüldü. 2009'dan bu yana birlikte olan Rosie Huntington - Whiteley ve Jason Statham çifti, Ocak 2016'da nişanlandı.

Rosie Huntington-Whiteley Jason Statham italya

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