Satış rekoru kırıyor

Ünlü olmanın en ilginç getirilenden birine, ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney imza attı. Sweeney'in yıkandığı sudan sabun üretiliyor. Talep fazla olunca da Sydney Sweeney, günde bir kez kez yıkanmaya başladı. ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney, önce bir fıçının içinde yıkanıyor. Sonra da çıkıp duş alıyor. Sydney Sweeney'in fıçının içinde yıkandığı su dökülmüyor. Bir fabrikaya gönderiliyor. O sudan sabun üretiliyor. 27 yaşındaki Sydney Sweeney, hayranlarından birinin fikriyle, bir şirketle iş birliği yaparak yıkandığı sudan sabun üretmeye başladı. İlk etapta 5 bin sabun üretildi. Her satın alan kişiye, sabunun Sweeney'in banyo suyundan üretildiğine dair sertifika veriliyor.